Ajakirjanik: miks ilmus Valge Maja infoülem esimest korda avalikkuse ette ja valetas? Trumpi nõunik: ta pakkus alternatiivseid fakte

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi nõuniku Kellyanne Conway sõnul pakkus Valge Maja uus kommunikatsiooniosakonna ülem Sean Spicer meedias esitatud Trumpi inauguratsiooni osalejate arvu ümber lükates lihtsalt välja "alternatiivseid fakte".

Nimelt teatas Valge Maja infoülem Sean Spicer eile oma ametiaja esimesel avalikul pressikonverentsil, et Trumpi inauguratsioonil oli "tegemist suurima publikuga, mis eales on ühel ametisseastumisel osalenud."

Spicer lisas, et meediakanalid üritasid oma väidetega väikese publikuhuvi kohta tahtlikult Trumpi halvustada ja valeinformatsiooni jagada ning et see on häbiväärne tegu.

Spicer lahkus pressikonverentsilt ajakirjanike küsimustele vastamata.

Pressikonverents on saanud USA meedias peale seda palju kriitikat ning CNN tegi Spiceri väidete kohta faktikontrolli ja leidis, et need ei vasta tõele.

NBC News küsis seega Trumpi nõunikult Kellyanne Conwaylt videointervjuus, et miks alustas Valge Maja infoülem, kes esindab kogu Ameerika avalikkust, oma esimest pressikonverentsi valega.

Conway tõdes selle peale, et kui alustate küsimust väitega, et Valge Maja pressiesindaja valetas, siis tuleb suhe meediaga uuesti läbi mõelda.

"Me lubasime pressil tulla ovaalkabinetti ja tunnistada, kuidas president allkirjastab oma käsud. Ja loomulikult oli senat just kinnitanud kindralid Mathise ja Kelly nende uutele postidele ja me lubasime pressi sisse ning mis juhtus sisuliselt kohe? Valskust räägiti," ütles Conway ja viitas liikvele läinud valeuudisele, et Trump eemaldas ovaalkabinetis Martin Luther Kingi büsti.

Sellele järgnes väike vaidlus reporteriga, kuna ajakirjanik viitas, et see uudis parandati kohe. Samuti surus reporter edasi, kuna Trumpi nõunik ei vastanud küsimusele, et miks president lasi ikkagi oma infoülemal tulla esimest korda poodiumile ja avalikkusele valetada. "See õõnestab terve Valge Maja pressiosakonna usaldusväärsust juba esimesel päeval," tõdes reporter.

"Ära ole nii üledramaatiline, Chuck. Sa ütled, et see oli valskus, aga nemad andsid Sean Spicerile, meie pressisekretärile võimaluse anda alternatiivseid fakte sellele," ütles Trumpi nõunik.

Selle peale ajakirjanik imestas ja juhtis tähelepanu, et neli või viis fakti eilselt pressikonverentsist olid raudselt valed, seega "alternatiivsed faktid" ei ole mingid faktid, vaid see on puhas vale.

Trumpi nõunik hakkas seejärel esitama erinevaid poliitikaga seotud teemasid ja küsis, et kas need on tema arust faktid. Reporter nõustus kõigega, kuid ütles, et eile ei olnud asi üldse selles, vaid Valge Maja pressisekretäri valetamises.

"Sa tead andmeid hästi. Ma arvan, et sa ei saa tõestada, et need numbrid (publiku suurus Trumpi inauguratsioonil - toim.) olid kummagile poole. Ei ole võimalik kuidagi massi koguseliselt väljendada," arvas Conway, mille peale reporter itsitama kukkus.

Trumpi nõunik avaldas selle peale arvamust, et see naermine väljendab kogu pressi suhtumist praegusesse presidentuuri.

