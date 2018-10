Ajakirjanik kägistati tüli ajal surnuks? USA ega Euroopa ei taha sugugi uskuda saudide mõrvakirjeldust

59-aastane dissidendist ajakirjanik suri saudide versiooni kohaselt kägistamise tagajärjel pärast endaalgatuslikku rusikavõitlust viieteistkümne luureametnikuga, vahendab uudistekanal BBC.

Ajaleht The Washington Post, millele Khashoggi arvamusartikleid kirjutas, teatas anonüümsetele ametnikele viidates, et audio- ja videosalvestused tõestavad, et Khashoggi mõrvati konsulaadis ja tükeldati seejärel.

Ajalehe Yeni Şafaki teatel on salvestusel kuulda Saudi Araabia konsulit Mohammed al-Otaibit Khashoggi piinamise ajal ütlemas: „Tehke seda väljas. Te tekitate mulle probleeme.”

Tundmatu mees vastab selle peale: „Kui sa tahad Saudi Araabiasse tulles elada, ole vait!”

Trump: ma ei ole rahul

USA president Donald Trump muutis laupäeval oma varasemat seisukohta ja ütles, et ta ei ole siiski rahul Saudi Araabia selgitusega ajakirjaniku surma kohta.

„Ma ei ole rahul, kuni me leiame vastuse,“ ütles Trump usutluses ajalehele The Washington Post, soovimata aga tühistada relvatehingut saudidega.

„Meil on 450 miljardi dollari suurune tellimus: see on rohkem kui miljon töökohta. Meile endale ei ole taolise tellimuse peatamine kuigi hea, sest see teeb meile palju rohkem haiget kui neile,“ rääkis ta. „On ka igasuguseid muid võimalusi, mida me saame teha, sh kehtestada sanktsioonide paketi.“

Kanada välisminister Chrystia Freeland mõistis laupäeval hukka Saudi Araabia selgituse ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta ja avaldas ajakirjaniku perekonnale ja lähedastele kaastunnet.