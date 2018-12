Ajakirja Time aasta inimene on Jamal Khashoggi jt

Ajakirja peatoimetaja sõnul on moel või teisel selle aasta peamiste teemade ühisnimetajaks tõega manipuleerimine ja selle kuritarvitamine, mistõttu leiti, et tänavu tuleks hinnata inimesi, kes on tõe väljaselgitamise nimel võtnud suuri riske.

Jamal Khashoggi, kes oli üks väljavalitutest, on esimene inimene, kes valiti ajakirja aasta inimeseks pärast tema surma, ütles Edward Felsenthal.

Aasta inimeste lõppvalikusse jõudsid veel president Donald Trump ja eriprokurör Robert Mueller.

Time valib aasta inimest juba 92. korda. 1927. aastal, mil seda tehti esimest korda, oli aasta inimene ameerika lendur Charles Lindbergh, kes lendas esimese inimesena üle Atlandi ookeani.