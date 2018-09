Ajakiri: tänu Skripalile tabati ilmselt ka Deniss Metsavas ja tema isa

Ajakiri kirjutab, toetudes oma allikale NATO ühendväejuhatuse vastuluureüksuses (ACCI), et Skripal töötas kuni 2017. aastani alliansi nelja riigi luureteenistuses, paljastades muu seas mitu GRU tegevspiooni.

Focuse teatel edastas ta 2016. aasta kohtumisel Eesti luurajatega niivõrd täpse informatsiooni, et selle abiga õnnestus tuvastada kolm Vene spiooni, kelle seas oli üks Vene päritoluga Eesti armee ohvitser ja tema isa.

Juba tänavu kevadel pärast Skripali mürgitamist Inglismaal kirjutas ajaleht The New York Times, et Skripal kohtus aastate jooksul mitme Euroopa riigi luurajatega, sh Eesti omadega 2016. aastal.

Ta reisis toona palju ja jagas luureagentuuride töötajatele infot Venemaa luuretegevuse kohta, märkis ajaleht. Tema ainsaks tingimuseks oli anonüümsus. London oli Skripali vahendamisega rahul, nähes seda kui võimalust liitlasi aidata, aga tagada ka oma agendile sissetulek.

The New York Timesi allikate sõnul külastas ta tunamullu Eestit, et siin meie spioonidega kohtuda.

Tema Eesti visiidi kohta on teada vähe, ühe allika sõnul olevat tegu „väga tundliku informatsiooniga“, kirjutas ajaleht toona. Ühe Euroopa kõrgema ametniku väitel osales salajasel kohtumisel grupp väljavalitud luuretöötajaid. Mida arutati, ei ole tänaseni teada, kuid kokkusaamist aitas korraldada Briti luure.

Kapo eitab seost

Eesti kaitsepolitseameti (Kapo) teatas reedel oma sotsiaalvõrgustiku lehel, et endisel topeltagent Skripalil ei ole mingit seost Eestis paljastatud spionaažijuhtumitega.