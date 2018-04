Ajakiri: julgeolekujõud Saksamaal avastasid enda ridadest arvukalt neonatse

Julgeolekujõud Saksamaal avastasid enda ridadest kümneid inimesi, kes kuuluvad „paremäärmuslikku, neonatslikku organisatsiooni“, mis eitab juba ainuüksi nende poolt teenitava riigi olemasolu.

Ajakiri Der Spiegel kirjutab oma ajakirjandusliku uurimuse järel, et vastuoluliste vaadetega organisatsiooni kuulub inimesi nii politseiüksuste kui ka sõjaväe ridadest.

Teadaolevalt tuli välja, et „kõrge, mitmekohaline arv“ riigiteenistujatest kuulub äärmuslikku liikumisse Reichsbürger, mis usub, et diktaator Adolf Hilteri riik ehk „Reich“ jätkas eksisteerimist ka pärast Teist maailmasõda“.

11 väidetavat riigiteenistujat on seesugustel põhjustel uurimise all Baierimaal, neist viielt võeti vähemalt ajutiselt õigus töötada. Ka föderaalpolitsei uurimise all on 11 inimest, kellest neljalt konfiskeeriti ka üks või mitu relva. Armee uurib vähemalt viit sõdurit, kes võivad äärmusorganisatsiooni kuuluda.

2016. aastal lasi Reichsbürgeri järgija maha politseiniku, kes asus temalt konfiskeerima relvi, mille loast ta jäi ilma, kui tuli välja tema kuulumine võimalike neonatside hulka.