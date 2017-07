Ajakiri Economist tutvustab uut eesistujariiki: Eesti on neopaganlik ja digiusku riik

Ajakiri The Economist tutvustab Euroopa Liidu uut eesistujariiki Eestit kui maailmajao uskmatumat riiki, mida ühendab neopaganlik loodusearmastus ja usk digitehnoloogiasse.

The Economist leiab, et kuigi Eestit teatakse idufirmade ja välisettevõtetele sõbraliku keskkonna poolest, on selle suurim innovatsioon e-valitsus. „Interneti teel /…/, omades ID-kaarti ja PIN-i,

on eestlastel võimalik hääletada, esitada avaldusi või allkirjastada dokumente kõigest sekunditega,“ kirjeldab ajakiri ning kiidab e-residentsust ja eesmärki jõuda 2025. aastaks 10 miljoni e-residendini.

The Economist märgib, et järgneval kuuel kuul on Eestil Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistujana võimalik oma „digitaalevangeeliumist“ jutlustada ka teistele Euroopa Liidu riikidele.

Aga „Eestil on sõnum ka laiemale maailmale ja ennekõike teistele [demokraatiasse] siirduda üritavatele riikidele,“ ütles president Kersti Kaljulaid The Economistile.

Tuleb siiski tõdeb, et kõik ei jaga Eesti visiooni, kuna kardetakse pettusi ja häkkimisi. „Eestlastel on tihti raske mõista, kuidas võib keegi nende e-ühiskonna kahtluse alla panna,“ märgib ajakiri.

Kaljulaid tunnistas, et Eesti mudelist on võimalik võtta eeskuju, aga kopeerida seda ei saa. Teistel riikidel soovitas ta usalduse loomiseks alustada digitaliseerimisega samm sammult.