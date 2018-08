Ahistamisvastase #MeToo kampaania eestvedaja osutus ise arvatavaks ahistajaks

42-aastane Argento tõusis naisõigusliku liikumise üheks juhiks, kui tuli avalikkuse ette paljastusega, et kurikuulus filmiprodutsent Harvey Weinstein vägistas ta, vahendab uudistekanal The Daily Beast.

Ajaleht The New York Times aga paljastas täna, pool aastat hiljem, oma veergudel, kuidas naine maksis omakorda oma ohvrile vaikimise eest kopsaka summa.

Jimmy Bennett oli toona 17-aastane, kui toona 37-aastane Argento teda motellitoas seksuaalsel viisil ründas. Argento ja Bennet mängisid toona ema ja poega filmis „The Heart Is Deceitful Above All Things“.

Argento maksis Bennetile raha pärast seda, kui noormehe advokaat saatis naise advokaadile juhtunust ülevaate, märkides, et 17-aastane Bennet sai „seksuaalsest kuriteost“ trauma, mis mõjutas tema töörütmi ja sissetulekut, ja ohustas tema vaimset tervist.

Argento abikaasa saatejuht Anthony Bourdain tegi juunis enesetapu.