Ahistamissüüdistuste tõttu astub tagasi USA senaator Al Franken, kelle sõnul on aga irooniline, et sellega kelkinud mees on president

USA senaator Al Franken teatas neljapäeval, et astub mitmete seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu tagasi. Frankenist saab teine demokraat nädala jooksul, kes on olnud sunnitud lahkuma lumepallina veerevate ahistamissüüdistuste pärast.

Emotsionaalses ja trotslikus lahkusmiskõnes senatis andis aga endine koomik Franken tuld ka USA presidendi Donald Trumpi ja vabariiklase Roy Moore’i pihta, kes kandideerib senatisse, vaatamata süüdistustele teismeliste pilastamises, vahendab AFP.

Franken kinnitas, et on naiste eest seisja ning mõned temavastased süüdistused ei ole lihtsalt tõsi.

„Minust on viimastel nädalatel maalitud väga teistsugune pilt,” ütles 66-aastane Minnesota senaator. „Aga ma tean, kes ma tegelikult olen. Ma tean oma südames, et miski, mida ma senaatorina teinud olen – miski – ei ole sellele institutsioonile häbi toonud. Sellest hoolimata teatan ma täna, et tulevastel nädalatel astun ma Ühendriikide senati liikme kohalt tagasi.”

Varem populaarne rahvaesindaja, kes tegi omale nime hilisõhtuses komöödiasaates „Saturday Night Live”, tunnistas eelmisel kuul seksuaalse väärteo intsidenti ja vabandas selle eest, lubades usalduse enda vastu taastada.

Süüdistuse 2006. aastal toimunud intsidendis esitas spordiajakirjanik ja endine modell Leeann Tweeden, kes väitis, et Franken suudles teda jõuga ja puudutas läbi riiete magamise ajal USA vägede meelelahutusreisil Afganistani.

Pärast seda on aga välja ilmunud veel kuus naist, kes süüdistavad Frankenit enda sobimatus puudutamises. Frankeni oma, demokraatlik partei ütles talle, et aeg on minna.

Tagasiastumisest teatades võttis Franken otsesihikule Trumpi, keda on samuti korduvalt ahistamises süüdistatud, ja Alabama poliitiku Moore’i, kes sai presidendi toetusavalduse enne järgmisel nädalal toimuvaid valimisi, vaatamata süüdistustele, et ta pilastas alaealisi tüdrukuid, kui oli 30. eluaastates.

„Kõigist inimestest olen mina teadlik, et on teatud irooniat selles faktis, et mina lahkun, samas kui mees, kes kelkis salvestuses oma seksuaalrünnakute ajalooga, istub Ovaalkabinetis, ning mees, kes jahtis korduvalt noori tüdrukuid, teeb senatikampaaniat oma partei täielikul toetusel,” ütles Franken.

Kaks päeva varem oli sunnitud esindajatekojast tagasi astuma USA kongressi pikaajalisim liige, demokraat John Conyers, sest mitmed endised personali liikmed süüdistasid teda seksuaalsetes väärtegudes.