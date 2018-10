Ahistamissüüdistuste kiuste: Brett Kavanaugh hääletati USA ülemkohtunikuks

USA president Donald Trumpi kandidaat on viimastel nädalatel pidanud raevukalt võitlema aastakümnete taguste ahistamissüüdistustega. Vabariiklased nõustusid paluma FBI-lt Kavanaugh’ täiendavat taustakontrolli pärast seda, kui tema süüdistaja Christine Blasey Ford tunnistas eelmisel nädalal senati ees, et Kavanaugh ründas teda, kui nad mõlemad käisid keskkoolis.

Veel enne FBI raportit andsid nii Ford kui Kavanaugh’ senati õiguskomitee ees vande all tunnistusi. Kavanaugh eitas kõiki süüdistusi.

USA demokraadid on marukonseratiivse Kavanaugh' ülemkohtuniku ametisse nimetamise vastu, põhjendades seda mehe abordivastasuse, relvalembuse ja liialt selge poliitilise suunitlusega.

53-aastase Kavanaugh’ uueks ülemkohtu kohtunikuks valimine tähendab, et seal saavad ülekaalu konservatiivse suunitlusega kohtunikud, keda hakkaks olema nelja liberaali kõrval viis. USA ülemkohtusse kuulub üheksa kohtunikku. Amet on eluaegne, kuigi sellest saab lõpuks pensionile minna.

Juba novembris toimuvad USAs vahevalimised, millel arvatakse tänavu edu saatvat demokraate, mis tähendab, et neil on aravatavasti võimalik pärast kaheksat aastat senatienamus tagasi võtta. Just sel põhjusel kiirustati Kavanaugh’ ametisse nimetamisel.