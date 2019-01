Aftonbladet: Vene numbritega kaubikuga sõitnud mehed püüdsid Rootsis siseneda telekomiettevõtete serverihalli

„Pealtnägija nägi kolme isikut, kes püüdsid serverihalli siseneda,” ütles komissar Bertil Mattsson ajalehele Aftonbladet.

Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) on korduvalt esile toonud, et telekomivaldkond on välisriikide luuretegevusele eriti haavatav. Avalikkusele on aga teatavaks saanud väga vähe intsidente või juurdlusi.

Üks uuritavatest juhtumitest leidis aset detsembri alguses, kui politsei kutsuti kohale salapärase tegevuse peale maa-aluse serverihalli juures Norrtälje kesklinnas.

Serverihall majutab suurte telekommunikatsiooniettevõtete Telia, Tele2 ja Telenori tundlikku tehnikat ja sellele pääseb ligi maa-alusest parklast.

„Me saime teate, et kolm isikut püüdsid mitmele teleettevõttele kuuluvasse serverihalli siseneda. Aga see ei õnnestunud,” ütles Mattsson.

Juhtum kvalifitseeriti ebaseaduslikuks luuretegevuseks ja võeti ühendust Säpoga. Siiski tehti otsus, et juurdluse viib läbi politseiamet.

Politsei on läbi viinud mitmeid uurimistoiminguid, aga ei ole suutnud koguda piisavalt tõendeid kuriteo tõendamiseks, mistõttu uurimine lõpetati.

„Me oleme küsitlenud mitmeid inimesi, teiste hulgas pealtnägijaid ja üht kinnisvarahaldurit ja uurinud sündmuskohta. Mida need isikud seal tegid, võib küsimuse alla seada, aga meil on liiga vähe andmeid, et selle asjaga edasi töötada saaks,” ütles Mattsson.