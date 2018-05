Aftonbladet: ka Eestis toimuva Rootsi õhuväeõppuse vastu on suur huvi tundmatute droonide poolt

„On palju tähelepanekuid mehitamata lennumasinate kohta paljudes kohtades, kus me oleme õppusi läbi viinud. Kes see on, kes seda teeb, kas see on võõras jõud, mis tegeleb aktiivse luuretegevusega, või huvilised, ei saa ma öelda. Ma võin öelda, et meil on oma rutiinid, kui me teeme tähelepanekuid. Kõigest kantakse loomulikult ette ja meil on ka ülesanne sellele vastu töötada ja seda uurida,” ütles õppuse juht ning Luleås baseeruva flotilli F21 ülem Claes Isoz.

Veel enne õppuse algust käis neli Vene ohvitseri vastavalt rahvusvahelisele kokkuleppele inspekteerimas helikopteriflotilli Malmeni lennuväljal Linköpingis, lahingukooli Kvarnis ja Göta insenerirügementi Eksjös. Pärast venelasi käisid inspekteerimas ka ameeriklased ja sloveenid.