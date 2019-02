AFP: Prantsusmaa ja Saksamaa jõudsid Nord Stream 2 gaasitoru üle kompromissile

Prantsusmaa oli varem teatanud, et toetab Euroopa Liidu poolset järelevalvet uute meretorujuhtmete üle. See oleks Venemaa ja Saksamaa gaasitoruplaanid ohtu seadnud.

Nüüd on aga Prantsusmaa ja Saksamaa kokku leppinud, et tagavad, et järelevalve tuleb „selle liikmesriigi territooriumilt ja territoriaalvetest, kus asub esimene liidespunkt,” selgub AFP saadud kokkuleppeprojektist.

Tekstis muudetakse ära varasem sõnastus, mille järgi rakendatakse Euroopa Liidu reegleid gaasiimpordile liikmesriikide territooriumil ja/või liikmesriikide territoriaalmerel.

Kompromissettepanek tehti Euroopa Liidu suursaadikute kohtumisel, kus arutati gaasiturureeglite muutmist.

Prantsusmaa diplomaatiline allikas ütles eile AFP-le, et Pariis ei ole Nord Stream 2 poolt ega vastu. Allika sõnul püüab Prantsusmaa aga tagada Euroopa julgeolekut ning Ukraina julgeolekut ja stabiilsust.