Afganistanis varises kokku kullakaevandus, hukkus 30 inimest

Õnnetus leidis aset Kohistanis kohaliku aja järgi täna hommikul, kui külaelanike sõnul kaevati kulla leidmiseks jõesängi 60 meetri sügavune šaht, mis aga varises kokku, vahendab uudistekanal BBC.

Ametnike sõnul on hukkunute arv 30 inimest, mis võib aga lähitundidel veel kasvada, sest päästetöödega ollakse alles alustatakse. Ellu jäi, st pääses vigastustega vähemalt seitse kaevurit.

Afganistanis on palju mineraale, kuid paljud kaevandused on vanad ja halvas seisukorras, tekitades tõsiseid ohutusprobleeme. Afgaani külaelanikud on kullakaevandamisega tegelenud juba aastakümneid, ilma et valitsus nende tegevust või tööohutust mingil moel kontrolliks: selleks ei ole lihtsalt ressurssi.

„Oleme piirkonda saatnud päästemeeskonna, kuid külaelanikud on juba alustanud surnukehade eemaldamist,“ ütles Nik Mohammad Nazari, provintsi kuberneri pressiesindaja.