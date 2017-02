Afganistanis on lumesadudest põhjustatud laviinid nõudnud 54 inimelu

Afganistanis on ränkadest lumesadudest põhjustatud laviinides viimase kolme päeva jooksul surma saanud vähemalt 54 inimest.

Afganistani kriisijuhtimise ja humanitaarasjade riigiministri kõneisiku Omer Mohammadi sõnul on lisaks üle 50 inimese saanud vigastada, vahendab ERR.

Mohammadi ütles, et tihe lumesadu on tabanud 22 Afganistani provintsi 34-st. Laviinid on täielikult purustanud 150 kodu ja tekitanud suurt kahju veel 50-le.

Riigi põhjaosas asuva Parvāni provintsi kuberner Mohammad Aseem teatas 16 hukkunust ja kaheksast vigastatust. Tema sõnul on õnnetuspiirkondadesse saadetud päästemeeskonnad, kuid rohke lumi on paljud teed tõkestanud.

Badakhshāni provintsi kuberneri pressiesindaja Naweed Frotan märkis, et esialgu on teateid 18 hukkunust, kuid ohvrite hulka arvatakse tõusvat.

Mohammadi lisas, et seni on surma saanud ka 550 kodulooma ja hävinud enam kui tuhat hektarit põllumajandusmaad.

Naaberriigi Pakistani põhjaosas hukkus pühapäeval vähemalt 13 laviini alla jäänud inimest. Mitu inimest on kadunud.