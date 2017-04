Afganistani president ja elanikud pooldavad USA superpommi kasutamist

Afganistani mägipiirkonda heidetud ülitugev USA pomm tappis ametiasutuste teatel vähemalt 36 ISIS-e võitlejat. "Kõigi pommide emaks" kutsutava superpommi kasutamise on hukka mõistnud Afganistani endine president Hamid Karzai, kuid praegune president ja piirkonna elanikud on rünnakuga pigem rahul.

Lähedalasuvate külade elanike sõnul mõjus pommiplahvatus nagu maavärin ning kogu rahvas läks igaks juhuks kodust ära, sest kardeti järgmisi sama tugevaid pomme, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat".

Maa kohal õhus lõhatud pommis oli 8500 kilogrammi ülitugevat lõhkeainet ning plahvatuse eesmärk oli tekitada piisavalt tugev lööklaine, et see hävitaks ka koobastes ning mahajäetud kaevandustes redutavad terroristid.

Afganistani endise presidendi Hamid Karzai sõnul on uute relvade testimine Afganistanis ebainimlik. Praegune president Ashraf Ghani pooldas pommi kasutamist, seda enam, et alal, kuhu pommi purustusjõud mõjus, ei olnud luureandmete kohaselt tsiviilisikuid.

"Tsiviilelanikud olid sealt niikuinii ära läinud, sest ISIS kohtles neid jõhkralt. Meie andmeil polnud rünnaku ajal piirkonnas ühtki tsiviilisikut," ütles presidendi pressiesindaja Shah Hussain Murtazawi.

Loe veel

Ka elanikud ise kinnitavad, et olid ISIS-e hirmus ammu kodust ära läinud ning kaugematesse küladesse ümber asunud. Kohalike meelest tuleks ISIS-t veel karmimalt kohelda.

"Me oleme väga õnnelikud ja selliseid pomme tuleks tulevikus ka tarvitada, et ISIS sealt välja juurida. Nad on tapnud meie naisi, noorukeid ja vanureid, pannud neid kaevandustesse kinni. Me palume valitsuselt Kabulis isegi veel tugevamamate relvade kasutamist nende lurjuste vastu," kommenteeris kohalik elanik Mohammad Hakim.