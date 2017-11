Afganistani Kabuli provintsi kuberneriks sai Eestis tagaselja süüdi mõistetud Haidari

Eestis tagaselja süüdi mõistetud Mohammad Yaqub Haidarist sai selle aasta 31. augustil Afganistani Kabuli provintsi kuberner, teatas kohalik uudisteagentuur Pajhwok Afghan News.

Portaalis Afghan Biographies on Haidari kohta öeldud, et ta on Kabuli provintsi kuberner, sündinud 1962. aastal ja rahvuselt tadžikk.

Haidarit otsib maksukuritegude pärast taga Interpol. Ta mõisteti Eestis tagaselja neljaks aastaks ja kuueks kuuks vangi vara omastamise ja maksudest kõrvalehoidmise eest ajal kui oli Rapla piimatööstuse juht. Ettevõte läks 2003. aastal pankrotti.

Haidari ise kinnitab, et on süütu. „Ma olen poliitilise vandenõu sihtmärk. Kui sa sisened äri- ja poliitikamaailma, juhtub see.” Haidari väidab, et makse pole võlgu mitte tema, vaid isik, kes ettevõtte temalt ära ostis.

Tänapäeval on Haidari enese sõnul keskendunud ehitusele, IT-le ning endiselt põllumajandustoodete ekspordile ja impordile.