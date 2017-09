AfD juht Petry teatas, et ei soovi Bundestagis AfD fraktsiooni liige olla

Frauke Petry Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Saksamaa parlamendivalimistel edu saavutanud parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) juht Frauke Petry teatas, et ei soovi Bundestagis AfD fraktsiooni liige olla, vaatamata sellele, et võitis mandaadi. Küsimustele põhjuse kohta ta ei vastanud ja lahkus pressikonverentsilt.