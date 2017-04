Aerofloti vanuse ja kleidi numbri järgi makstava palga vastu võitlevate stjuardesside hagi lükati tagasi

Venemaa rahvusliku lennukompanii Aeroflot stjuardess Jevgenia Magurina kavatseb edasi kaevata kohtuotsuse, millega ei rahuldatud tema hagi Aerofloti vastu, milles ta süüdistas lennukompaniid diskrimineerimises ea ja välimuse põhjal.

„Me kavatseme esitada apellatsiooni. Ma tahaksin, et mulle tagastataks lisatasu, mis minult rõivaste suuruse eest ära võeti. Moraalse kompensatsiooni tõstatasime me Euroopa Inimõiguste Kohtu tasemel, aga see, nagu te mõistate, meie kohtupraktikas ei tööta. Seetõttu nimetati kompensatsiooni puhtalt sümboolselt. Me mõistame, et see tuleb maksimaalselt 10 000-15 000 rubla (165-247 eurot). Enamaga ma ei arvesta,“ ütles Magurina Natsionalnaja Služba Novostei vahendusel.

Šeremetjevo stjuardesside ametiühingu esindaja Ilona Borissova ütles pressikonverentsil, et lennusaatjate klassifitseerimine välimuse järgi on väga ebameeldiv.

„Meile öeldakse, et nõudmised kabiinimeeskonna väljanägemisele on olemas juba ammu. Tekib küsimus, miks neid varem ei rakendatud. Lennusaatjatesse suhtutakse nagu loomadesse, klassifitseerides neid välimuse järgi. Esimesse klassi kanti kõige nooremad ja saledamad, kes lendavad välisreisidel, teise need, kellel on lubatud lennata, aga sisereisidel. Aga veel on need, kes lendavad ülilühikestel reisidel, kus õhkutõusmisest maandumiseni ei kulu üle kahe tunni,“ selgitas Borissova.

Aeroflot kinnitab, et töötajate õigused on kaitstud ning kehtestatud nõuded lennusaatjate kaalule ja pikkusele on tingitud töötamisest piiratud ruumis ja reisijate eelistusest näha „saledaid ja noori stjuardesse“.