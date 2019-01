Aeg võimu kasutada: Trump kuulutabki piiritarale raha saamiseks välja hädaolukorra?

Ajaleht Washington Post ja telekanal CNN vahendasid, et valitsus kaalub piiritara võimalike rahastusallikatena armee ehituseelarvet ja eelmisel aastal Kongressis heaks kiidetud 13,9 miljardi suurust fondi, mis mõeldud looduskatastroofide tagajärgedega tegelemiseks.

"Mul on täielik õigus kuulutada välja hädaolukord," teatas Trump neljapäeval Mehhiko piiri külastades.

Üks tema toetajaid, vabariiklasest senaator Lindsey Graham on andnud teada, et "Trumpil on aeg kasutada oma võimu tara ehitamiseks". Demokraadist senaator Joe Manchin omakorda sõnas, et kuigi ta on hädaolukorra väljakuulutamise vastu, võib see olla ainus võimalik tee patiseisu lahendamiseks.

Trumpi ja Kongressi vägikaikaveo tõttu on töö seisatud mitmetes USA riigiametites, mis tähendab palgata jäämist ligikaudu 800 000 töötajale. Trump on keeldunud tööseisakut lõpetamast, kui USA-Mehhiko piiritara ehituseks ei eraldata 5,7 miljardit dollarit.

Piiritara ehitus oli Trumpi keskne lubadus valimiskampaania ajal. Muuhulgas lubas ta toona, et piiritara eest maksab Mehhiko. Neljapäeval piiril toimunud üritusel pehmendas Trump toonast retoorikat.

"Kui ma ütlesin tuhandete inimeste ees, et Mehhiko maksab piiritara eest, siis... ilmselgelt ei mõelnud ma, et Mehhiko tšeki välja kirjutab," ütles ta, lisades, et otsese rahaeraldamise asemel "maksab Mehhiko tara eest kaudselt ja mitmekordselt", pidades silmas USA, Mehhiko ja Kanada uute kaubanduslepingute tingimusi.