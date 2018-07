Advokaat: Venemaa Trumpile Snowdeni väljaandmist ei paku

Ka tema advokaat leidis, et Lavrovi sõnavõtt näitab selgesti, et „Venemaa inimõigustega ei kauple“.„Venemaa ei kauple inimõigustega ega eriti inimestega, kellele anti varjupaika,“ rõhutas ta. „Antud läbirääkimised on täiesti välistatud, sest vilepuhuja viibib Venemaal seaduslikult ja tal on kehtiv elamisluba“

Kutšera sõnul on jutt võimalikust väljaandmisest „puhas ja ilmselge provokatsioon“.

2013. aastast end Venemaal varjav Snowden on USA poolt tagaotsitav riigisaladuste lekitamise eest.