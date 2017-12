Advokaat: Ukrainale separatistide ridades sõdimise eest välja antud Eesti kodanik lendas tagasi Tallinna

Separatistide ridades sõdimise eest Ukrainale välja antud Eesti kodanik Vladimir Poljakov, kes pidi algselt üleeile mässuliste käes olnud Ukraina vangide vastu välja vahetatama, kuid arvati viimasel hetkel sellest nimekirjast välja, lendas advokaat Tetjana Montjani sõnul hoopiski Eestisse.

„Riias toimub ümberistumine Tallinna ja umbes keskööl peaks ta juba kodus olema. Pärast kinnihoidmist 18.-st kuni 27. detsembrini filtreerimislaagris, vangide vahetamise nimekirjast eemaldamist ja täielikku määramatust tõid SBU-lased (Ukraina julgeolekuteenistuse töötajad – toim) ta minu kodu juurde ja jätsid tänavale. Mingi fantasmagooriline olukord inimese suhtes, kes mõisteti süüdi terrorismis, kas pole?” kirjutas Montjan eile.

Montjan märgib ka, et Eesti konsul helistas Poljakovile eile esimest ja ainsat korda pärast tema Ukrainale väljaandmist ja pakkus, et annab üle Poljakovi lähedaste saadetud raha, et ta saaks koju sõita.

„Sellise uhke ettepaneku naeris ta muidugi välja ja pileti ostsin talle mina. Loodan, et tal ei tule probleeme kohaliku Eesti julgeolekuga, tema ema lõpuks näeb teda ja veendub, et temaga on kõik korras, ta on söönud ja riides,” teatas Montjan.