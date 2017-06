Advokaat: Trump leiab, et Comey tõestab senati ees tema süütust

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi advokaat Marc Kasowitzi ütles, et tema klient tunneb ennast täielikult süüst puhastatuna pärast seda, kui tutvus Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise direktori James Comey senati luurekomitee ees täna antava tunnistuse märkmetega.

„Trump avaldas rahulolu tõsiasjaga, et Comey on lõpuks valmis avalikult kinnitama eraviisilisi avaldusi, et president ei ole ühegi Venemaaga seonduva uurimise all,“ ütles Kasowitzi pärast seda, kui FBI endise direktori eelseisev tunnistus kolmapäeval avalikuks tuli. „Ta on valmis oma agendaga entusiastlikult edasi minema.“

Advokaadi sõnul tunneb Trump ennast täielikult süüst vabastatuna. Ta eirab aga tunnistuse seda osa, mille kohaselt palus riigipea Comeyl loobuda tema rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni uurimisest, mida võib mõnedel hinnangutel tõlgendada kui õigusemõistmise takistamist. Ühtlasi kinnitab Comey täna Eesti aja järgi kell 17 algaval istungil seda, et Trump nõudis temalt korduvalt lojaalsust.

„Ma loodan, et sa näed võimalust see sinnapaika jätta, Flynn rahule jätta. Ta on hea mees,“ ütles Trump Comey märkmete kohaselt talle eraviisilisel kohtumisel 14. veebruaril.

Comey tunnistab senati ees, et ta mõistis riigipea sõnu toona soovina näha uurimise lõpetamist.