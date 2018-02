Advokaat: kokaiin Vene saatkonnas Buenos Aireses on kohalike ja USA eriteenistuste provokatsioon

Niinimetatud Argentina kokaiinijuhtumi väidetav organisaator Andrei Kovaltšuk on veendunud, et narkootikum sattus Buenos Airese Vene saatkonna kooli provokatsiooni tulemusena, mille korraldasid kohalik politsei ja Ameerika eriteenistused, teatas täna Interfaxile tema advokaat Vladimir Žerebenkov.

„Kovaltšuk on veendunud, et narkootikumid sokutas saatkonda Argentina politsei Ameerika eriteenistuste osalusel selles provokatsioonis, eesmärgiga diskrediteerida Venemaa diplomaatilist missiooni,” ütles Žerebenkov.

Žerebenkovi sõnul kinnitab tema klient, et 12 leitud kohvris olid kohv, alkohol, isiklikud esemed ja kingitused. Sealjuures olid kohvrid Kovaltšuki väitel palju kergemad kui kokaiini avastamise hetkel. Kovaltšuki sõnul saatkonnas teati, mis kohvrites on.

„Tal on kõik tšekid, kviitungid ja tunnistajad, kes kinnitavad, et ta ostis just kohvi. Otsustage ise: kui ta on narkoparun, keda temast tehakse, siis on imelik, et tal vedeleb kogu see kaup üle aasta trepi all ja mingit reaktsiooni tema poolt ei ole,” ütles Žerebenkov.