Advokaat Giuliani: Trumpil on tõenäoliselt voli iseendale armu anda, aga ta ei tee seda

USA presidendil Donald Trumpil on ilmselt voli iseendale armu anda, aga ta ei tee seda, teatas tema isiklik advokaat, New Yorgi endine linnapea Rudy Giuliani.

Giuliani rääkis intervjuus ABC Newsile eriprokurör Robert Muelleri juurdlusest presidendi võimaliku katse üle takistada õigusemõistmist seoses Venemaa võimaliku USA 2016. aasta presidendivalimistesse sekkumisega.

Kui saatejuht George Stephanopoulos küsis, kas presidendil on volitused iseendale armu anda, vastas Giuliani: „Tõenäoliselt on.”

„Tal ei ole kavatsust iseendale armu anda,” ütles Giuliani, kelle sõnul on see aga tõeliselt huvitav põhiseaduslik vaidlus: kas president saab iseendale armu anda.

„Ma arvan, et selle poliitilised tagajärjed oleksid karmid. Teistele inimestele armuandmine on üks asi. Iseendale armuandmine on teine asi. Teised presidendid on sellistel asjaoludel inimestele armu andnud, nii oma administratsioonis kui ka mõnikord järgmine president isegi teisest parteist tuleb vastu ja annab armu.”