"Absurdsus!" Venelased ei ole uute sanktsioonidega rahul

USA karistas venelasi tegevuse eest Ukraina idaaladel, sanktsioneerides muu seas ametnikke, kelle abiga tarniti mullu mitu Siemensi gaasiturbiini elektrijaama tarbeks Krimmi.

USA rahandusministeeriumi teatel kanti musta nimistusse üheksa ettevõtet ja 21 üksikisikut, kelle seas „rahandus-, kaubandus-, justiits- ja julgeolekuminister“ Donetski ja Luganski „rahvavabariikidest“, aga ka Vene energeetikaministri asetäitja Andrei Tšerezov, vahendab uudisteagentuur AFP.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja kommenteeris sanktsioonide otsust reedel, öeldes, et „see absurdne sanktsioonidekampaania ei ole siiani õnnestunud ega vii mingisuguste tulemusteni.“ „Kui USA eelistab katkestada majandussidemed Venemaaga, siis on neil see õigus,“ tunnistas ta. „Aga ka meil on õigus sellele kohaselt vastata.“

Ettevõtte Siemens turbiinid, mis olid mõeldud Lõuna-Venemaa Tamani poolsaarel asuvasse elektrijaama, tarniti mullu Krimmi, hoolimata Euroopa Liidu sellevastastest sanktsioonidest.