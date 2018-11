Abiorganisatsioon: Jeemenis võib olla nälga surnud 85 000 last

Päästke Lapsed teatas, et „konservatiivne” hinnang põhineb keskmisel suremusel ränga akuutse alatoitumuse juures, mis ÜRO andmetel on puudutanud enam kui 1,3 miljonit last pärast seda, kui Saudi Araabia juhitud koalitsioon läks 2015. aasta märtsis Houthi mässuliste vastu sõtta, vahendab Associated Press.

„Iga lapse kohta, kelle on tapnud pommid ja kuulid, nälgivad kümned surnuks ja see on täiesti ärahoitav,” ütles Päästke Lapsed Jeemeni direktor Tamer Kirolos ja lisas, et lapsed, kes selles sõjas surevad, kannatavad tohutult.

Sõda ja Saudi Araabia juhitud blokaad on tekitanud maailma kõige hullema humanitaarkriisi. Näljaohus on üle kaheksa miljoni inimese.