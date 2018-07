Abilaev põgenikega suundub pärast Itaalia ja Malta sadamate sulgemist Hispaaniasse

Vahemerelt põgenikke päästev humanitaarlaev, mille pardal on 59 migranti, kes korjati peale Liibüa vetest, peab suunduma Hispaaniasse, sest Itaalia ega Malta ei luba sel oma sadamates maabuda.

Alus nimega Open Arms, mida opereerib Hispaania heategevusorganisatsioon, teatas laupäeval, et ta suundub koju, kui Barcelona linnapea Ada Colau andis neile loa põgenikega turvaliselt suurlinna sadamas maabuda.

Ta säutsus oma Twitteri kontol, et laev jõuab Barcelonasse kolmapäeval, ja mõistis hukka Itaalia ja Malta, nimetades nende suletud sadamate poliitikat ebainimlikuks.

11. juunil leidis aset samasugune juhtum, kui päästelaev Aquarius pidi suunduma Hispaaniasse, sest Itaalia ega Malta ei olnud nõus alust enam kui 600 põgenikuga pardal oma sadamatesse lubama.

"Aitäh, et teete kõige raskema osa, päästes elusid, ja aitäh, et te ei anna alla, seistes silmitsi Euroopa julmade ja ebainimlike poliitikatega," tänas Colau. "Barcelona ootab teid avasüli (inglise keeles with open arms - toim)".