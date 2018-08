Abikaasa: ajalugu üritatakse ümber kirjutada. Jeltsin keeldus augustiputši ajal USA saatkonda varjumast

Jeltsini abikaasa kommenteeris toonase Venemaa riigipea asetäitja Aleksandr Rutskoi väidet ajalehele Moskovski Komsomolets (MK), et Jeltsin kavatses „joosta peitu” USA saatkonda, vahendab uudisteagentuur TASS.

Julgeolekujõud tahtsid viia Borise USA saatkonda juhul, kui Valgele Majale tormi joostakse, kuid ta keeldus sellest kategooriliselt. Abikaasa oli mul väga julge inimene ja äärmuslikes olukordades võttis alati löögi enda peale, ütles Jeltsina.

Jeltsini Keskuse vahendusel tehtud avalduses öeldakse, et Aleksandr Rutskoi ja toonane Venemaa Ülemnõukogu esimees Ruslan Hasbulatov üritavad ajalugu ümber kirjutada, väänates fakte.

„Arvestades, et uus generatsioon venelasi tõenäoliselt ei ürita panna kahtluse alla algset allikat, nõuab see katse avalikku vastust: avaldus Hasbulatovilt ja Rutskoilt on häbiväärne vale,” seisis avalduses.

„Vene riik jääb alati mäletama, et tema esimene president näitas pingelises olukorras üles erakordset inimlikku julgust, milleta oleks võit putšistide üle võimatu.”