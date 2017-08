Abhaasia laskemoonalao plahvatuse tõttu sai viga 60 inimest

Võimsa plahvatuse tagajärjel laskemoonalaos Abhaasias sai vigastada 60 inimest, teatas Abhaasia tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Rustam Zantaria.

Plahvatused toimusid kaitseministeeriumi ladudes Gudauta rajoonis Primorskojes kolmapäeval Moskva aja järgi kell 16.30, vahendab RIA Novosti.

„Viimaste andmete järgi on praeguseks hetkeks 60 kannatanut, kellest kaks on lapsed. Vigastatute hulgas on suurem osa keskmise ja kerge raskusastmega. On kaks-kolm raskelt vigastatud inimest, aga nende elu ei ohusta miski,“ ütles Zantaria, kelle sõnul ei ole vajadust kannatanute Venemaale transportimiseks.

Zantaria sõnul on 27 vigastatutest venemaalased.

Zantaria väljendas veendumust, et kannatanute hulk enam ei suurene, sest tulekolle on likvideeritud ja mürsud enam ei lõhke.

Venemaa saatkonna teatel on vigastatutest 35 Venemaa kodanikud.