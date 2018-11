Abe tahab Putiniga läbirääkimisi Kuriili saarte üle kiirendada

Ajaleht The Mainichi kirjutab, toetudes Jaapani valitsuses olevatele allikatele, et Abe teeb seesuguse ettepaneku Putinile kohtumisel novembri keskpaigas. Tokyo loodab, et aluslepe sõlmitakse juba 2019. aasta juunis, mil Putin väisab Jaapanit.

Teadaolevalt tahab Jaapani peaminister tõstatada teema, naastes 1956. Aasta Nõukogude Liidu ja Jaapani vahelise deklaratsiooni juurde, mille kohaselt Nõukogude Liit oli nõus andma Habomai ja Shikotani saare rahuleppe sõlmimise järel Jaapanile tagasi. „Abe loodab Putiniga detailselt arutada ka Kunashiri ja Iturupi saare tulevikku,“ märgib ajaleht.

Alles septembris tegi Vladimir Putin Abele ettepaneku sõlmida rahulepe enne 2018. aasta lõppu „ilma eelnevate tingimusteta“. Abe vastas ettepanekutele tõdemusega, et Tokyo seisukohast ei saa lepet sõlmida enne territoriaalküsimuste lahendamist.