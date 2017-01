ABC: Trumpi-vastase toimiku väidete allikas on USA-Vene ärimees, endine Vene valitsuse tõlk

USA presidendi Donald Trumpi ja venelaste vahelistest suhetest rääkivas kinnitamata andmetel põhinevas toimikus sisalduvate kõige nilbemate väidete taga on kunagine Venemaa valitsuse tõlk Sergei Millian, teatas USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) luureandmetega tuttav isik ABC Newsile.

Naturaliseerunud USA kodanik Millian, kes viimati juhtis organisatsiooni nimega Vene-Ameerika Kaubanduskoda, ütles, et oli ajal, kui Trump toimiku väitel Vene prostituutidega lõbutses, Moskvas. Millian väidab, et aitas Trumpil leida Vene investoreid. Millian on internetis avaldanud ka mitmeid pilte endast osalemas Trumpi inauguratsiooniga seotud pidulikel üritustel, teatab ABC News.

Kuigi toimikus ei mainita Milliani nime, sisaldas seda allikana FBI-le esitatud versioon, teatas seda versiooni näinud allikas ABC Newsile.

Milliani kohast seoses Trumpi väidetavate sidemetega Venemaaga on fragmentidena kirjutanud mitme kuu jooksul erinevad USA väljaanded.

Esimest korda kinnitas seda, et Millian on allikas tõestamata väidetele Vene valitsuse Trumpist tehtud kompromiteeriva videosalvestuse kohta, teisipäeval Wall Street Journal, mis tsiteeris Milliani e-kirja, mille järgi oli informatsioon toimikus „libauudis (mille mõtles välja haige mõistus)“ ning „katse takistada tulevasel presidendil tõelise töö tegemist“.

Juulis ütles Millian eksklusiivintervjuus ABC Newsile, et tal on head sidemed nii Trumpi kui ka Kremliga.

„Ma olen üks neist väga vähestest inimestest, kellel on siseringi teadmised Kremli poliitikast ja kellel on võime mõista Vene mentaliteeti ning kes on olnud võimeline edukalt Ameerika ühiskonda lõimuma,“ ütles Millian siis.

Trumpi meeskond on viimastel nädalatel öelnud, et Millian ei ole see, kes ta väidab end olevat, et ta ei ole kunagi teinud koostööd Trumpi organisatsiooniga ning teda tuli hoiatada, et ta lõpetaks enese nimetamise Trumpi heakskiidetud vahendajaks. Millian andis kuudeviisi intervjuusid Vene meediale, milles väitis end selleks.

Millian on muutnud oma nime. Kohtuandmed näitavad, et USA-sse saabudes oli ta valgevenepäraselt Siarhei Kukuts ja hiljem Sergei Kukuts. 2009. aastal ütles ta, et töötas Venemaa välisministeeriumis tõlkija ja tõlgina.

ABC Newsile ütles Millian, et muutis nime austusest vanaema vastu, kelle perekonnanimi oli Millianovitš.

Millian kinnitas ABC Newsile, et ei tee koostööd Vene luureagentuuridega.