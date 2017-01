Abbas: Jeruusalemma tunnustamine Iisraeli pealinnana ohustab rahu

Palestiina president Mahmoud Abbas ütles laupäeval, et kui Ameerika Ühendriikide järgmine president Donald Trump kavatseb viia USA suursaatkonna Tel Avivist Jeruusalemma, ohustaks see rahuprotsessi.

„Me vaatame, kas see juhtub. Kui see nii läheb, ei aita see kaasa rahule, kuid me loodame, et seda ei juhtu,“ ütles Abbas ajakirjanikele Vatikani väravates vahetult pärast kohtumist katoliku kiriku pea paavst Franciscusega.

Abbas, kes kõneles ajakirjanikega tõlgi abil, avas Vatikanis Pakistani suursaatkonna ja sõidab täna Prantsusmaa pealinna Pariisi, kus toimub Lähis-Ida rahukonverents.

Trump lubas viia USA-suursaatkonna Tel Avivist Jeruusalemma ja tunnustada seda Iisraeli pealinnana, mis tähendaks aastakümnetepikkuse poliitika lõppemist.

Juudiriik teatas pärast Ida-Jeruusalemma okupeerimist Kuuepäevase sõja järel, et jagamatu Jeruusalemm on Iisraeli pealinn. ÜRO ja enamik maailma riike seda deklaratsiooni aga ei tunnusta. Ka Palestiina omavalitsus näeb Jeruusalemma oma riigi tulevase pealinnana.

Ida-Jeruusalemma jääb Jeruusalemma vanalinn koos selliste judaismi, islami ning ristiusu pühapaikadega nagu Templimägi, Läänemüür ja Al-Aqsa mošee ja Püha Haua kirik.