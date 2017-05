Aastaid vangistuses hoitud 82 tüdrukut lasti terrorirühmituse poolt vabaks

82 Chiboki koolitüdrukut on peale Nigeeria valitsuse ning Boko Harami terrorirühmituse vahelisi edukaid läbirääkimisi vabastatud, teatas Nigeeria presidendi kabinet, kirjutab CNN.

Läbirääkimistele lähedal seisev isik ütles, et tüdrukud on sõjaväe valve all linnas nimega Banki. Nad toimetatakse peagi riigi pealinna Abujasse. Esmalt kontrollitakse nad üle arstide poolt ja siis saavad nad kokku oma peredega.

Nad on tõenäoliselt üks osa 276 tüdrukust vanuses 16 kuni 18, kes sunniti Boko Harami võitlejate poolt 2014. aasta aprilliööl oma vooditest väljuma. See kõik toimus Chiboki linnas asuvas internaatkoolis ja tõi kaasa ülemaailmse tähelepanu ja sotsiaalmeedialiikumise #BringBackOurGirls.

„Ma olen väga erutatud nende arengute tõttu. Ma ei saa öösel magadagi," ütles Yana Galang, kelle tütar Rifkatu oli üks röövitud tüdrukutest. Samas ei tea ta veel, kes on vabastatute seas. „Oleme siiski õnnelikud, et paljud on saanud vabaks."

Ta lisas, et loodab ja palvetab, et tema tütar on päästetute seas.

Läbirääkimiste käigus vabastas Nigeeria valitsus mõned kinni peetud Boko Harami tegelased.

57 röövitud tüdrukut põgenes peaaegu koheselt peale röövi toimumist. Siis oli pikk paus ja järgmine tüdruk tuli 2016. aastal välja metsast ning palus abi.

2016. aasta oktroobris anti üle 21 tüdrukut. Ka toona eelnesid sellele pinevad läbirääkimised.