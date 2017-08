Aasia ekspert: Põhja-Korea raketikatsetus pole suunatud Jaapani, vaid USA vastu

Põhja-Korea tulistas teisipäeval üle Jaapani ballistilise raketi. Raketikatsetus ei olnud provokatsioon Jaapani, vaid USA vastu, ütles Aasia ekspert, Jaapanis parlamendisaadiku nõunikuna töötanud Monika Reinem.

Reinem leiab, et seekordne raketikatsetus on tõenäoliselt vastus käimasolevatele USA ja Lõuna-Korea ning hiljuti lõppenud USA ja Jaapani sõjalistele õppustele, mida Põhja-Korea on pidanud enda autoriteeti ja julgeolekut ohustavaks, vahendas ERR "Aktuaalset Kaamerat".

Samas tõdes Reinem, et need õppused on iga-aastased.

"Ajastus on muidugi huvitav veel selle poolest, et eelmisel nädalal ütles USA president Donald Trump uhkusega, et Põhja-Koreaa ei olegi juba kolm nädalat midagi ette võtnud, järelikult nad on hakanud meid respekteerima. Aga tõenäoliselt see ei ole vastus otse sellele sõnavõtule, kuna iga katsetuse ettevalmistamine võtab aega ja see oli kindlasti plaanis juba varem kui need mõned päevad," lisas ekspert.

Seekord tulistas Põhja-Korea raketid välja mitte tavapäraselt katseplatvormilt, vaid pealinna Pyongyangi lähistel asuvalt lennuväljalt.

"Kokkuvõtvalt võib öelda, et seekordne katsetus ongi provokatsioon, mis on disainitud nii, et sellele oleks võimalikult keeruline vastata. Üldiselt on katsetused, jah, riigi põhjaosas asuvast platvormilt välja lastud, mille ümbruses ei ole midagi ja sellele reaktsioon oleks väga lihtne. Seekord on viidud rakett Pyongyangi rahvusvahelise lennujaama lähistele ja sellele vastata on juba väga raske, kuna see tooks kaasa palju inimohvreid ja USA seda kindlasti teha ei taha," selgitas Reinem.