Äärmuslaste tegevus tõi Saksimaal politseinikele kahtluse nende abikäest neonatsidele

Arutelu puhkes pärast seda, kui politseist jõudis avalikkusesse kaks vahistamismäärust, millega avaldati iraaklase ja süürlase isik, keda arvatakse olevat 35 aasta vanuse kodaniku Daniel Hilligi tapmise taga. Avaldati ka, et välismaalased pussitasid meest rindu, ja määruse väljastanud kohtuniku nimi, kirjutab ajaleht The Times.

Chemnitz Foto: ANDREAS SEIDEL, AFP

Vahistamismäärusest avaldas foto oma kontol äärmusrühmituse PEGIDA asutaja Lutz Bachmann ja seda jagas nii protestiorganisatsioon Pro Chemnitz kui paremäärmusliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) kohalik haru. Väidetavalt võttis Facebook postituse oma võrgustikust aga õige pea maha.

Arvestades, et vahistamismääruse lekitamine ei ole seaduslik, klassifitseerudes kuriteoks, alustas liidumaa peaprokuratuur teiste piirkondade uurijate juhtimisel juurdlust, et leida teo toimepanija. Arvatakse, et lekitaja pidi tulema politsei- ja justiitsorganitest, sest on teada äärmuslike jõudude võimalikest mõjutustest neile.

Foto: ODD ANDERSEN, AFP

Omaette kahtlusi tekitas Chemnitzi politsei tegevus massirahutuste ajal, mille „ulatust alahinnati”, hoolimata sisejulgeolekuagentuuride hoiatustest neonatside suure kogunemise kohta. Ajakirjanike sõnul jäi politsei hätta ega püüdnudki justkui äärmuslaste vägivallatsemist takistada, reageerimata ka nendepoolsele kuritegeliku natsitervituse tegemisele.