Äärmusgrupp tahtis Londoni meeri Sadiq Khani kinni võtta

Suurbritannia võimude teatel üritas paremäärmuslik grupeering kinni pidada Londoni meeri Sadiq Khani, sest ta kritiseeris USA president Donald Trumpi.

Äärmusorganisatsioon plaanis islamiusku linnapea kinnivõtmist Fabian Society üritusel, kus Khan pidi pidama soolisest võrdõiguslikkust kõne, mis tuli demonstrantide sinna saabumise tõttu edasi lükata, vahendab uudisteportaal DailyBeast.

Võimudel tuli ajada konverentsihoonest minema hulk inimesi paremäärmuslikust organisatsioonist White Pendragons, mis ei tee sugugi saladust, et nõuab Khani kinnipidamist, väites, et metropoli linnapea „astub üle põhiseadusest“.

„Nad toimetati politsei poolt hoonest välja pärast mitmeminutilist mittevägivaldset protsestiaktsiooni,“ ütles politsei pressiesindaja.

Foto: SIMON DAWSON, Reuters

Teadaolevalt ei ole organisatsioon rahul Khani märkustega USA president Trumpi suunal seoses viimase otsusega mitte väisata Londonit. Meer avaldas nimelt arvamust, et ameeriklaste riigijuht pelgab laiaulatuslikke meeleavaldusi, millega tal tuleks seal silmitsi seista.

Khan tegi temavastaste aktsioonide kiuste ka laupäevasel üritusel torke president Trumpi pihta, märkides, et „mul on väga hea meel olla teiega siin hoolimata sellest, et meid häiris hulk inimesi, keda mõni nimetaks väga stabiilseteks geeniusteks“.