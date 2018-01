Aafriklased nõuavad Trumpilt vulgaarse sõnavõtu eest vabandust

Aafrika riike ühendav organisatsioon Aafrika Liit nõuab, et USA president Donald Trump vabandaks vulgaarse sõnavõtu eest, milles ta nimetas riike mustal mandril „sitaauguriikideks“.

Organisatsioon väljendas reede õhtul sõnavõtuga seoses „šokki, hämmeldust ja pahameelt“, märkides, et on veendumusel, et USA „ametis oleval valitsusel on vale kujutluspilt Aafrika mandrist ja sealsetest inimestest“, vahendab uudistekanal BBC.

„Arvestades ajaloolist tegelikkust, kuidas paljud aafriklased saabusid Ameerika Ühendriikidesse orjadena, on see avaldus otseses vastuolus igasuguse vastuvõetava käitumise ja praktikaga,” ütles Ebba Kalondo Aafrika Liidust. „Me usume, et selline avaldus kahjustab meie ühiseid ülemaailmseid väärtusi mitmepalgelisusest, inimõigustest ja vastastikusest arusaamisest,” märkis ta.

Aafrika Liidu esindaja rõhutas ühtlasi, et dialoog USA ja musta mandri riikide vahel on hädavajalik.

USA president Donald Trump läks kohalolnute sõnul neljapäeval Ovaalkabinetis närvi kongresmenide peale, kui arutati Haiti, El Salvadori ja Aafrika riikide sisserändajate kaitsmist osana erakonnaülesest immigratsioonikokkuleppest.

Loe veel

„Miks me laseme kõigil neil inimestel sitaauguriikidest siia tulla?” küsis Trump.

Ta pakkus, et USA peaks selle asemel sisse tooma rohkem inimesi sellistest riikidest nagu Norra.

Eraldi tõi Trump välja Haiti, öeldes, et sisserändajad sellest riigist tuleb jätta ilma igasuguse kokkuleppeta. „Miks on meil vaja rohkem haitilasi?” küsis ta kohtumisega kursis olevate inimeste sõnul. „Viige nad välja.”

Trump ise väitis eile õhtul oma Twitteri kontol, et ta ei kasutanud seesugust keelt. „Minu poolt kasutatud keel DACA kohtumisel oli karm, aga see ei olnud see keel, mida kasutati. Mis oli aga tõeliselt karm, oli üle igasuguse piiri läinud ettepanek, mis tehti – suur tagasilöök DACA jaoks!” säutsus ta.