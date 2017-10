Aafrika diktaator jäi WHO „hea tahte saadiku“ tiitlist pahameele tõttu ilma

Etiooplane Ghebreyesus säutus oma Twitteri kontol, et arvestades terviseorganisatsiooni väärtusi, otsustas ta oma otsuse ümber vaadata ja Mugabet saadikuks mitte nimetada, vahendab uudisteagentuur AP.

„Ma kuulan. Ma kuulsin teie muresid,“ märkis ta juba eile, lisades, et „kaalun selle lähenemisviisi ümbermõtlemist WHO väärtuste valguses“.

I’m listening. I hear your concerns. Rethinking the approach in light of WHO values. I will issue a statement as soon as possible— Tedros Adhanom (@DrTedros) October 21, 2017