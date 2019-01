97-aastane brittide prints Philip vabandas autoõnnetuse pärast

97-aastane prints pääses eelmisel neljapäeval imekombel suuremate vigastusteta, kui tema Land Rover teise autoga kokku põrkas ja külili paiskus. Appi tõtanud pealtnägija tiris printsi katuseluugi kaudu autost välja.

Autos, millega prints kokku põrkas, oli 10-kuune laps, kes pääses õnneks vigastusteta, ja kaks naist, kellest üks toimetati haiglasse käeluumurru kahtlusega ja teine põlvevigastusega.

Õnnetuse järel avaldas üks neist, Emma Fairweather ajalehe The Mirror vahendusel rahulolematust, et kuninglik pere jättis nende ees vabandamata, mistõttu juhul, kui peaks selguma, et prints oli õnnetuse põhjustaja, sooviks ta tema üle kohtumõistmist.

Kirja saamise järel ütles Fairweather, et see oli printsist kena.

Tunnistajate sõnul oli prints pärast õnnetust šokis ja seda ta tunnistas oma pressiesindaja vahendusel ka ise. Ta ütles, et õnnetuse hetkel pimestas teda ere päike, mida ta kordas ka oma kirjas Fairweatherile.

Õnnetuse hetkel oli Philip kaine.

Vaid kaks päeva pärast õnnetust tabati Philip aga autoroolist kinnitamata turvavööga. Ida-Inglismaal asuva Norfolki krahvkonna politsei pressiesindaja sõnul võeti printsiga ühendust, kui ajakirjandusse jõudis foto, kuidas 97-aastane mees pärast haiglast lahkumist kinnitamata turvavööga ringi kihutab. Ta kutsuti korrale.