Mugabe tervis on aastate jooksul tõsiselt tõrkunud

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tegi vastuolulisest Zimbabwe president Robert Gabriel Mugabest „hea tahte saadiku“, kelle roll saab olema võidelda mittenakkuslike haiguste vastu.

Tervishoiuorganisatsiooni uuel juhil doktor Tedros Adhanom Ghebreyesusel oli diktaator Mugabe tüüritava Zimbabwe riikliku tervishoiusüsteemi aadressil sel nädalal ainult ohtralt kiidusõnu, kuigi kriitikute sõnul on sellega probleeme rohkem, kui jõuaks kokku lugeda, alustades probleemidega arstide palkade maksmisel ja lõpetades meditsiinitarvete pideva puudusega.

Etiooplasest doktor Tedros on esimene tervishoiuorganisatsiooni tüüriv Aafrikast pärit arst.

Ta valiti ametisse ülesandega asuda võitlema organisatsioonisisese politiseerumisega. Kuid pärast 93-aastase diktaatori määramisega kahtlase väärtusega „hea tahte saadikuks“, hakati teda ennast süüdistama just nimelt selles, mille vastu ta lubas asuda tõsimeeli võitlema.

Kuigi hea tahte saadiku roll on ennekõike sümboolne, tekitas see tõsist hämmeldust kümnete WHO riikide ja doonorite seas, sest Robert Mugabet tuntakse ennekõike kui Zimbabwe tervishoiusüsteemi lõhkujat kui ülesehitajat, rääkimata tema hingel olevatest tohututest inimõigurikkumistest.

Juba enne ametisse astumist korraldas ta kohaliku brigaadijuhina massimõrvu ja etnilise puhastuse, milles hukkus vähemalt 20 000 inimest. Ühtlasi on ta oma ametiaja jooksul olnud avalikult rassistlik, viies vaenulikku ideoloogiat ellu ka oma poliitikate kaudu.