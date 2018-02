90 miljoni euro suurune Eurojackpot leidis omaniku Soomest

90 miljoni suurune Eurojackpoti peavõit leidis eile õnneliku omaniku Soomest.

Ühelgi soomlasel ei ole varem õnnestunud Eurojackpoti peavõitu võita, vahendab uudistekanal Iltalehti.

Jackpoti võidunumbrid olid 46, 8, 24, 34, 7 ning lisanumbrid 8 ja 4.

Teadaolevalt on soomlased Eurojackpoti mängimise osas kõige aktiivsemad, sest rahvaarvu arvestades on just Soomes selle lotomängu mängijaid kõige enam.

Eurojackpotis osalevad Soome, Holland, Horvaatia, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Sloveenia, Slovakkia, Poola, Taani, Tšehhi, Island, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Eesti.