50 miljonit ohvrit: küberrünnak mõjutab ka Instagrami, Tinderit jt

Ajaloo suurim küberrünnak Facebooki pihta avastati tegelikult juba teisipäeval, kui mõisteti, et süsteemi on ilmunud viga, mis võimaldab küberründajatel üle võtta soovitud Facebooki kasutaja, vahendab uudistekanal Business Insider.

Alles hiljem teatati veel ühest murettekitavast tõsiasjast: häkkeritel tekkis sellega ligipääs ka inimeste Tinderi, Instagrami, Spotify jt kontodele, kui need on muretumaks sisselogimiseks ühendatud Facebookiga. See tähendab, et miljonite inimeste isiklik teave sattus häkkerite meelevalda veel suuremas mahus, kui seni osati arvata ja oli avalikkusele teada.

„Uurimine on veel varajases staadiumis, ent on selge, et ründajad kuritarvitasid Facebooki nõrka kohta „View As“ funktsiooni koodis. Antud rakendus võimaldab inimestel vaadata, kuidas nende oma profiil paistab kellelegi teisele,“ ütles reedel Facebooki tootejuhi asetäitja Guy Rosen. „Häkkerid said selle abil varastada Facebooki ligipääsuandmestiku ning hakata nõnda inimeste kontosid üle võtma.“

Viga suudeti Facebooki teatel parandada ning ajutiselt peatati ka rünnaku alla langenud „View As“ funktsioon. Just sel põhjusel tuli 90 miljonil Facebooki kasutajal eile uuesti kõikidest seadmetest sisse minnes oma parool sisestada.