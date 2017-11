37 aastat Zimbabwet valitsenud Robert Mugabe astus lõpuks tagasi, vallandades rõõmupeo

Juubeldavad zimbabwelased tähistasid hiliste öötundideni 37 aastat valitsenud president Robert Mugabe tagasiastumist, mis saabus parlamendi spiikri ette loetud kirja näol.

Mugabe, kes oli seni vastu pidanud avalikkuse, armee ja oma erakonna Zanu-PF survele, teatas nüüd, et astub tagasi, et võimaldada võimu sujuv ja rahumeelne üleminek ning et tema otsus oli vabatahtlik, vahendab BBC News.

Mugabe teade katkestas tagandamisprotsessi, mida oli eile tema vastu alustatud.

Nii valitseva erakonna kui ka opositsiooni parlamendiliikmed möirgasid rõõmust ning tänavatel vallandus spontaanne rõõmupidu. Tantsiti, lauldi, tuututati autosignaale ja lehvitati lippe.

Zanu-PF-i teatel võtab presidendiameti üle endine asepresident Emmerson Mnangagwa, kelle tagandamine varem sel kuul poliitilise kriisi vallandas.

Paljud pidasid Mnangagwa tagandamist katseks sillutada teed Mugabe naisele Grace’ile abikaasa mantlipärijaks saamiseks. Sõjaväe juhtkond ei olnud sellega rahul ja sekkus, pannes Mugabe koduaresti.

93-aastane Mugabe oli kuni tagasiastumiseni maailma vanim riigijuht.