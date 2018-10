3 päeva kohtumõistmiseni: kas Theresa May jääb uuel nädalal valitsusjuhi kohast ilma?

Hoiatus tuli ajal, mil parlamendisaadikute seas kasvab rahulolematus May tegevusega lahkumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga pärast tippkohtumise ebaõnnestumist sel nädalal, vahendab Sky.

Umbusaldushääletuse alustamiseks tuleb pea poolesajal konservatiivist parlamendisaadikul esitada avaldus vastavasisulise palvega erakonna esimehele ja ametnike sõnul jõutakse üsna pea selle künniseni.

Tooride Brexiti leeri kuuluv parlamendisaadik Andrew Bridgen ütles ajalehele The Mail on Sunday, et Mayl tuleb tulla kolmapäeval tooride siseeluga tegeleva nn 1922 komitee jutule või riskida ohuga, et „kirju hakkab üha kiiremini tulema“. „Theresa May taipab uuel nädalal, et ta joob oma viimast sõõmu ja kehv uudis on, et baarilett on juba tühi,“ märkis Bridgen.

May valitsuse eksminister ja võimalik mantlipärija David Davis sõnas ajalehele The Mail on Sunday, et „peaminister on suutnud vihastada mitte ainult lahkujaid (inimesi, kes toetavad Euroopa Liidust lahkumist - toim), vaid ärritada ka jääjaid (inimesi, kes toetavad Euroopa Liitu jäämist -toim)“.

Tema sõnul on Euroopa Liidul kõvasti kaotada, kui riik lahkub blokist ilma sellega lepet sõlmimata, mistõttu „ei tohiks lubada Euroopa Liidul ennast kiusata“.