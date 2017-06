2/3 venemaalaste arvates oleks Nõukogude Liit Saksamaad võitnud ka ilma liitlasteta

Foto: Dmitri Rogulin, ITAR-TASS

Kaks kolmandikku venemaalastest (63 protsenti) on kindlad, et Nõukogude Liit oleks võinud võita Suure Isamaasõja ka ilma liitlasteta. Vastupidisel arvamusel on 28 protsenti, selgub Levada keskuse küsitlusest.