23 aastat tagasi hukkunud parvlaevalt Estonia jõudis merekaldale päästerõngas

Soomes Ekenäsi linna saarestikus Jussarö saare rannalt on leitud päästerõngas, mis pärineb usutavasti 28. septembril 1994 uppunud reisilaevalt Estonia.

Estonia uppumist peetakse üheks 20. sajandi kohutavamaks laevahukuks, selle tõttu kaotas elu 854 reisijat.

Päästerõngas leiti inimeste poolt, kes käisid Jussarö ranna lähistel roosipõõsaid pügamas.

On usutav, et see käis koos laevaga 80 meetri sügavusel merepõhjas ära, sai seal valitseva rõhu poolt lapikuks litsutud ja on nüüd kuidagi taas pinnale kerkinud.

Leid asub Helsingi ülikoolile kuuluvas Tvärminneni zooloogiajaamas, mille esindajad teatasid selle kohta riiklikule vanavaraarhiivile.

Allikas: Tvärminneni Facebooki-leht