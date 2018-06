2000 USA piiril vanematest lahku löödud last ootab jätkuvalt taaskohtumist

USA valitsuse sõnul on võimude järelvalve all veel 2053 sisserännanute last, kes eraldati vanematest riigipea Donald Trumpi nulltolerantsipoliitika tõttu.

Küll teatasid võimud, et neil on olemas selge plaan, kuidas perekonnad taas kokku saaksid.

Ameerika Ühendriikide sisejulgeolekuministeerium sõnas eile, et neil on olemas selleks hästikoordineeritud protsess. Eelnevalt on lastest ilma jäänud vanemate ja laste advokaadid teada andnud, et protsess ei tundu liikuvat organiseeritud süsteemi järgi. „USA valitsus teab kõigi kinnivõetud laste asukohta ja töötab selle nimel, et nad vanematega taas kokku saaks,“ teatas USA sisejulgeolekuministeerium.

Kaks eelnevat kuud on külvanud segadust, kuidas kinnipeetud lapsevanemad, keda erinevad valitsusasutused toimetavad ühest asutusest teise, lõpuks lapsed üles leiavad, kes on vahepeal saadetud lastekodudesse ning kasuperedesse.

522 last on siiski juba vanematega uuesti kokku viidud, kinnitas USA sisejulgeolekuministeerium. Kolm päeva tagasi teatas avalikkuse surve alla sattunud USA riigipea Trump, et USA-Mehhiko piiril lõppeb poliitika, mille käigus lapsed eraldatakse vanematest.

Pildid puuris istuvatest lastest levisid USA sees ning kaugemal ning tõid kaasa suure meelepaha.