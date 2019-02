16 USA osariiki kaebavad president Donald Trumpi eriolukorra väärkasutamise eest kohtusse

California peaprokurör Xavier Becerra selgitas, et viivad presidendi kohtusse, et vältida tema "võimu väärkasutamist". "Me kaebame presidendi kohtusse, et ta ei saaks varastada maksumaksja raha. Enamuse arvates pole Valge Maja sobiv paik teatri tegemiseks," põrutas ta.

Esmaspäeval esitatud hagi nõuab kohtu kaudu esialgset õiguskaitset, mis takistaks Trumpi eriolukorda välja kuulutamast.

Riikliku eriolukorra välja kuulutamisega saanuks Trump müüri tarbeks kasutada umbes 8 miljardit dollarit maksumaksja raha, mis on siiski omajagu vähem kui kogu müüri hinnanguline maksumus: 23 miljardit.