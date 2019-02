15-aastasena Islamiriiki elama asunud noor ema jäi koduigatsuse peale Briti kodakondsusest ilma

Tüdruk pälvis hiljuti taas avalikkuse tähelepanu pärast seda, kui ajalehe The Times reporter leidis ta eelmisel nädalal ühest Põhja-Süüria põgenikelaagrist. Ta ütles usutluses, et soovib oma lapse pärast naasta oma endisele kodumaale Suurbritanniasse, rääkides ka elust pühasõdalaste juhtimisel ja oma kahe esimese lapse surmast seoses ebapiisava meditsiilise abiga.

Just kolmandat korda rasedaks jäämine veenis teda terroriorganisatsiooni viimasest kantsist lahkuma.

„Olin nõrk. Ma ei suutnud enam kannatada raskusi, mida lahinguväljal olemine kaasa tõi. Aga ma olin ka hirmul, et kui ma jään, siis mu veel sündimata laps võib surra nagu mu kaks eelmist last,“ ütles ta eelmisel nädalal enne väidetava poja sündimist. „Just seetõttu tahan ma väga Suurbritanniasse tagasi minna, sest ma tean, et tema eest hoolitsetakse, vähemalt tervise mõttes.“

19-aastane Begum lubas eelmisel nädalal, et teeb „kõik, mida nõutakse, et saaks kodumaale naasta ja vaikselt oma lapsega koos elada“. Oma elu kohta äärmusrühmituse Islamiriik territooriumil ütles ta, et see oli „tavaline, normaalne elu“. Ta märkis, et ei kahetse sinna minemist, ent leidis, et Islamiriik ei vääri enam võitu.