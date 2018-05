104-aastane Austraalia teadlane lahkus Šveitsi eutanaasiakliinikus vabatahtlikult elust, mis ei olnud enam nauditav

„Minu eas ärkan ma hommikul üles. Ma söön hommikusööki. Ja siis ma lihtsalt istun kuni lõunani. Siis ma söön veidi lõunat ja lihtsalt istun. Mis kasu sellest on?” küsis Goodall.

Eutanaasia on Austraalias ebaseaduslik, kuigi Victoria osariik plaanib lubada seda alates 2019. aasta keskpaigast. Goodalli koduosariik Lääne-Austraalia vaidleb praegu eutanaasia lubamise üle.

„Ma ootan seda pikisilmi,” ütles Goodall oma peatse surma kohta. „Ma olen rõõmus, et seda eelnevat perioodi on kasutatud minu intervjueerimiseks ja ma olen toonud eutanaasia ideid rambivalgusse. Mida ma tahaksin, on see, et teised riigid järgiksid Šveitsi eeskuju ja teeksid need asutused kättesaadavaks kõigile klientidele, kui nad vastavad nõuetele, ja nõuded ei ole mitte ainult iga, vaid vaimsed võimed.”

Goodall ütles varem sel nädalal, et ei karda surma, vaid tervitab seda, kui see tuleb.

„Suremise protsess võib olla üsna ebameeldiv, aga see ei pea seda olema,” ütles Goodall. „Ja ma loodan, et see ei ole seda minu jaoks.”